Зазначається, що наразі Чорне море потребує повноцінної операції з розмінування.

Однією з основних загроз у Чорному морі залишається мінна небезпека, заявив в ефірі телемарафону речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Такої роботи в нас багато, ми виконуємо її щодня для того, щоб організувати безпеку для нашого експортно-імпортного коридору. Втім, все одно, Чорне море потребує повноцінної операції з розмінування. Вона вже спланована, штаб створено, екіпажі кораблів готуються. Проте зараз, через дію конвенції Монтре ці кораблі не можуть потрапити в акваторію Чорного моря", – сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що міни – це спільна проблема України та її сусідів по Чорному морю. Серед них, зокрема й три члени НАТО – Румунія, Болгарія та Туреччина.

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За словами Плетенчука, українські екіпажі, які готувалися для користування кораблями Черкаси та Чернігів від Великобританії, вже пройшли підготовку.

"Вони вже несуть службу. Минулого року вони отримали оцінку сумісності першого рівня з країнами НАТО. Цьогоріч ми сподіваємося отримати найвищу оцінку – другий рівень сумісності. Окрім того, ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії. І ці екіпажі вже також продовжують отримувати навчання. Загалом ми плануємо отримати п'ять кораблів, які є протимінними", – сказав Плетенчук.

Крім того, речник також розповів, якою є ситуація в Чорному та Азовському морях.

"Ситуація наразі стабільна, ракетоносії знаходяться у пункті базування в Новоросійську. Перебуває в акваторії Чорного моря, неподалік від берега, лише патрульна яхта ФСБ РФ. Більше в Чорному морі не спостерігаємо активності. Один із носіїв крилатих ракет, який перебуває на випробовуваннях в РФ, покинув акваторію Азовського та Чорного морів і повертається на завод на добудову", – сказав Плетенчук.

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Напередодні Плетенчук розповів про поточний стан російського флоту. Він зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів.

Повідомлялось, що окупанти намагаються захистити свій флот у Чорному морі, сховавши кораблі в бухті Новоросійська. Вхід до місця перегородили баржами, розраховуючи, що така методика допоможе.

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