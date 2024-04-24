ЗСУ вперше застосували ці ракети минулого тижня.

США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети дальнього радіусу дії для боротьби з російськими загарбниками. Минулого тижня українська армія вперше застосувала їх.

Видання Reuters пише, що ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня. При цьому невідомо, скільки саме ракет отримав Київ.

Ракети були вперше застосовані 17 квітня, ними били по російському аеродрому в Криму, що знаходився приблизно за 165 км від української лінії фронту.

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Питання про те, чи відправляти армійські тактичні ракетні комплекси з дальністю дії до 300 км, було предметом обговорення в адміністрації Байдена впродовж кількох місяців. ATACMS середньої дальності були поставлені у вересні 2023 року.

Пентагон спочатку виступав проти передання Україні ракет дальнього радіусу дії, побоюючись, що це завдасть шкоди боєготовності збройних сил США. Крім того, були побоювання, що Україна використовуватиме їх для атаки цілей у глибині Росії.

Застосування Росією балістичних ракет дальнього радіусу дії, поставлених Північною Кореєю, проти України в грудні та січні, попри публічні та приватні попередження США, змусило американських чиновників передумати. Зазначено, що під час ухвалення рішення США також враховували те, що Росія завдає ударів по критично важливій інфраструктурі України.

Наприкінці січня американські військові отримали "свіжі" ракети, що сходять із конвеєра Lockheed-Martin, що й перекрило можливий дефіцит.

У середині лютого Байден разом із радником із нацбезпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів К.К. Брауном обговорили це рішення.

На той момент завдання полягало в тому, щоб придумати, як оплатити ракети. США вичерпали всі можливості фінансування, а тупикова ситуація в Конгресі перешкоджала подальшій допомозі.

Можливість з'явилася в березні, коли кілька контрактів Пентагону було продано за заниженими цінами. Байдену вдалося використати різницю, щоб направити Україні допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів.

За словами чиновника, Байден сказав своїй команді включити в цей пакет фінансування далекобійну систему ATACMS, але зробити це таємно, щоб зберегти оперативну безпеку і елемент несподіванки для України.

Допомога США для України - "раптові" 300 мільйонів

Представник Білого дому Джейк Салліван на брифінгу 12 березня заявив, що Білий дім погодив передання Україні нового пакета військової допомоги на суму в 300 мільйонів доларів.

У Пентагоні повідомили, що до нового пакету допомоги увійдуть ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО, а також снаряди калібру 155 мм.

У ніч на 17 квітня ЗСУ завдали удару по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої, де базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару знищили чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Також у ГУР заявили, що постраждала авіаційна техніка росіян.

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