Російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, який, імовірно, коштував Кремлю $10 млн, приліт стався по місцю зберігання старої техніки.
Як повідомили у Силах оборони півдня України, РФ завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. "Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військові ЗСУ на місці удару не перебували. Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже $10 млн", - розповіли військові.
Також стало відомо, що через влучання стався збій у руху поїздів. "Через ранковий обстріл Одеси у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення", - повідомляє Одеська залізниця.
Зокрема йдеться про такі напрямки:
- №6201 Роздільна — Одеса;
- №6401 Колосівка — Одеса;
- №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса;
- №6253 Вапнярка — Одеса;
- №6403 Мартинівська — Одеса;
- №6404 Одеса — Мартинівська;
- №6272 Одеса — Балта;
- №6304 Кароліно-Бугаз — Одеса.
"Залізничники докладають максимум зусиль для відновлення руху найближчим часом", - наголошують залізничники.
За деяких даних, сталося пошкодження контактної мережі.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що 7-й ранку ворог завдав по місту ракетного удару. Поки відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки, в деяких оселях впали стелі, дахи пробити уламками.
Зараз на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
У ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередачі. Тимчасово без світла залишилась частина населення Хаджибейського району міста. Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи з дозволу військового командування та рятувальників.
"Наразі ремонтні роботи тривають. Робимо все можливе, щоб повернути світло всім до кінця дня", - заявили у ДТЕК.
Наразі одеські рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару.
Удари по Одесі
У ніч на 23 квітня російські війська спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. Сім з 11 баражуючих снарядів було збито на Одещині. Однак внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено 58 квартир у 22 будинках. Травмовано 9 людей, зокрема, четверо дітей. Це хлопчик і дівчинка 5 та 9 місяців й двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до лікарні.