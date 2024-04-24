Наразі через удар затримуються потяги, пошкоджено три десятки житлових будинків.

Російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, який, імовірно, коштував Кремлю $10 млн, приліт стався по місцю зберігання старої техніки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, РФ завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. "Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військові ЗСУ на місці удару не перебували. Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже $10 млн", - розповіли військові.

Також стало відомо, що через влучання стався збій у руху поїздів. "Через ранковий обстріл Одеси у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення", - повідомляє Одеська залізниця.

Зокрема йдеться про такі напрямки:

№6201 Роздільна — Одеса;

№6401 Колосівка — Одеса;

№6341 Кароліно-Бугаз — Одеса;

№6253 Вапнярка — Одеса;

№6403 Мартинівська — Одеса;

№6404 Одеса — Мартинівська;

№6272 Одеса — Балта;

№6304 Кароліно-Бугаз — Одеса.

"Залізничники докладають максимум зусиль для відновлення руху найближчим часом", - наголошують залізничники.

За деяких даних, сталося пошкодження контактної мережі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що 7-й ранку ворог завдав по місту ракетного удару. Поки відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки, в деяких оселях впали стелі, дахи пробити уламками.

Зараз на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

У ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередачі. Тимчасово без світла залишилась частина населення Хаджибейського району міста. Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи з дозволу військового командування та рятувальників.

"Наразі ремонтні роботи тривають. Робимо все можливе, щоб повернути світло всім до кінця дня", - заявили у ДТЕК.

Наразі одеські рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару.

Удари по Одесі

У ніч на 23 квітня російські війська спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. Сім з 11 баражуючих снарядів було збито на Одещині. Однак внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено 58 квартир у 22 будинках. Травмовано 9 людей, зокрема, четверо дітей. Це хлопчик і дівчинка 5 та 9 місяців й двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до лікарні.

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