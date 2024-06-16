Агресор має намір продовжувати спроби захопити якомога більше української території.

Росія не має наміру припиняти свій наступ у Харківській області, де вона зазнає важких втрат. Стоїть завдання створити "буферну зону", заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Триває робота зі створення буферної зони, санітарної зони. Ця робота триває. Зрозуміло, поки ми не убезпечимо Шебекіно, Бєлгородську область, інші наші області від таких варварських обстрілів, ця робота (зі створення санітарної зони) не припиниться", - заявив він у коментарі російському пропагандисту.

Пєсков також повторив тезу Володимира Путіна про те, що якась "точка неповернення" зараз неприпустимо близько, і звинуватив "колективний Захід" у нагнітанні напруженості.

"Ми бачимо, як країни колективного Заходу - США, Франція, інші європейські країни - невтомно нагнітають напруженість, провокують напруженість, виходять на нові витки ескалації. Звичайно ж, це не може все відбуватися без відповіді Росії. РФ буде відстоювати свої інтереси і буде домагатися всіма можливими засобами досягнення цілей СВО", - заявив він.

Бої в Харківській області

Як писав УНІАН, окупантів відкинули від села Липці, що на північ від Харкова. Однак агресор постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони. За словами офіцера бригади "Рубіж" Віталія Литвина, ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.

Також ми розповідали, що група російських солдатів потрапила в оточення у Вовчанську. Як повідомляють російські ж "воєнкори", ЗСУ заблокували російські підрозділи, які прорвалися на територію Агрегатного заводу в північній частині міста.

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