Доброволець спецпідрозділу "Грім" розповів, що ворог зараз сконцентрований на захопленні Куп’янська і там задіяно дуже багато сили.

Після невдалого наступу на Вовчанськ ворог зараз сконцентрований на захопленні Куп’янська і там задіяно дуже багато сили росіян.

Про це сказав доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, потужними штурмами Вовчанська росіяни намагалися відтягнути резерви ЗСУ і скориставшись цим почати наступ в іншому місці.

"На Вовчанську ворог видихся і ми це бачимо. Вони намагались не просто зайти, а відтягнути наші резерви з Покровського, Запорізького, Куп’янського, Краматорського напрямків. При цьому хотіли там тиснути, а тут (біля Часового Яру - УНІАН) прориватися. Але вийшло навпаки. Ми там впоралися і зараз вони кидають туди не просто резерви, які були, вони туди кидають навіть "Африканський корпус", який мав летіти до Африки. Тобто в них не вистачає ресурсів. Там, під Вовчанськом, наші хлопці зробили чудо і зупинили ворога, змусили підтягнути всі резерви", - зазначив військовий. Відео дня

Він додав, що втрати росіян біля Вовчанська "просто неймовірні".

"На Куп’янському напрямку зараз важко", - підкреслив далі Сазонов.

"На Вовчанську ми їх зупинили, там цілі недосягнуті. Ворог сконцентрований на Куп’янську - їх дуже багато, нарешті поліз і там", - сказав військовий.

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Як повідомляв УНІАН, в оперативному зведенні Генштабу по ситуації станом на 10.30 зазначалось, що на Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Загалом, як повідомляє Генштаб, від початку доби відбулося вже 29 бойових зіткнень на всіх ділянках фронту. На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Напружена ситуація також на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де тривають боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони. Крім того, в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали. На Придніпровському напрямку противник здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків ворог активних наступальних дій не проводив.

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