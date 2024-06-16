У Вовчанську росіяни проводять штурмові дії, поділився нацгвардієць.

Ворога відкинуто від населеного пункту Липці в Харківської області, але окупанти постійно завдають авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони.

Про це сказав офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України, герой України Віталій Литвин в ефірі телемарафону. За його словами, поблизу Липців ініціатива в руках Сил оборони. "Ми зараз покращуємо там тактичне становище. Спільно з 13 бригадою "Гвардії наступу" "Хартія" проводяться штурмові дії. Ворога ми зараз трохи відкинули від населеного пункту Липці, ситуація стабільна, контрольована, але тяжка, тому що противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів", - наголосив Литвин.

За його словами, ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви. "Але зараз на тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську. Там противник зараз бореться і проводить штурмові дії", - наголосив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ.

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Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначав, що армія РФ підтягує резерви на Харківський напрямок, намагаючись максимально мінімізувати відступ своїх військ.

Він нагадав, що донедавна окупаційна армія РФ на Харківському напрямку проводила наступальні дії, які були зупинені. За його словами, окупантів почали витісняти і в районі населеного пункту Липці, і у Вовчанську. Тимочко розповів, що ворог здійснює спроби "заривання в землю", але на даному етапі це "фрагментарні моменти".

За його словами, ситуація складається так, що росіянам доведеться або "витягувати" з РФ війська, які ще там є, або починати нову хвилю мобілізації, інакше їхній наступ "видихнеться".

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