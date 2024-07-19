Це не заважає україцям вражати цілі в РФ, але вони мають робити це самі, зазначив Гілі.

Міністр оборони Великої Британії Джо Гілі заявив, що його країна не буде допомагати Україні вражати цілі на території Росії. Він заявив, що українцям не забороняють цього робити, але завдати ударів вони мають самі, повідомляє The Guardian.

Гілі не виключив прийняття прохання президента України використовувати ракети британського виробництва для ударів по російській території, але додав, що Британія не буде причетна до таких атак.

"Ми надаємо Україні зброю для захисту їхньої суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках параметрів і в межах міжнародного гуманітарного права", - наголосив він. Відео дня

Видання також нагадало, що раніше новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що Україна зможе використовувати ракети Storm Shadow проти цілей у Росії, але лише для "оборонних" цілей.

"Це призначено для оборонних цілей, але Україна сама вирішує, як розгорнути його для своєї оборони", - сказав він.

Удари по Росії - останні новини

Як раніше писав УНІАН, у РФ горів завод-виробник "Тюльпанів" та "Мсти". Росіяни замовчують справжні масштаби пожежі, але очевидці кажуть, що вогонь охопив площу у понад 400 "квадратів".

Крім того, 15 липня дрони атакували мис Фіолент у Севастополі. Під ударом безпілотників опинився ЗРК С-400, а місцеві чули 8 вибухів.

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