Під ударом безпілотників опинився ЗРК С-400, а місцеві чули 8 вибухів.

У ніч проти 15 липня у Севастополі на мисі Фіолент пролунало кілька потужних вибухів. Дрони атакували російський дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку військової частини.

Як повідомив Telegram-канал "Крымский ветер", місцеві жителі чули 8 вибухів, а історії Міноборони РФ, про те, що "всі українські безпілотники збили" - брехня. Там також припустили, що, ймовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

Зазначається, що військова частина розташована серед дачних кооперативів, тож на дачні будинки падали уламки БПЛА.

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Водночас інші місцеві мешканці повідомляють, що постраждала не ракетна частина, а розташована поряд в/ч радіоелектронної розвідки ЧФ РФ, пише канал. Там також є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.

"Передплатники із садового товариства "Катюша" на Монастирському шосе на Фіоленті розповіли, що вибухи були прямо над їхніми будинками і точно був приліт у "військову частину з антенами"", - додали у Telegram-каналі.

Удари по РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, у ніч проти 15 липня Росію масовано атакували дрони. У Міноборони країни-терориста заявили, що російська ППО нібито ліквідували чи перехопили всього 22 безпілотники, зокрема один над Липецькою областю, 15 - над Брянською, шість - над поки що окупованим Кримом.

Крім того, 14 липня дрони атакували телевежу та підстанцію у Курській області, де одразу спалахнули масштабні пожежі. Місцеві жителі скаржаться на регулярні удари та написали звернення до Путіна, де просять допомоги.

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