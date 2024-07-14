Місцеві жителі скаржаться на регулярні атаки та написали звернення до Путіна, де просять допомоги.

Російське місто Суджа Курської області у ніч проти 14 липня опинилось під атакою дронів. Безпілотники вдарили по телевежі та підстанції, там спалахнули пожежі.

"У місті Суджа Суджанського району внаслідок атаки дрона спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини", - заявив написав губернатора Курської області Олексій Смірнов у мережі.

Водночас він додав, що постраждалих немає, а "ситуація під контролем".

Як повідомили російські Telegram-канали, пожежа також виникла на підстанції в місті Суджа, але місцева окупаційна влада ніяк цього не коментувала. Водночас місцеві жителі надіслали звернення з проханням про допомогу російському правителю Володимиру Путіну, його підписали 408 людей.

Вони просять облаштувати укриття, допомогти відновити будинки, компенсації, захист від атак дронів, а також вжити додаткових заходів, щоб захистити населення, зокрема збільшити кількість ППО, РЕБів, протидронових рушниць і, за потреби, видати дробовики прикордонникам.

В цій атаці росіяни традиційно звинуватили Україну, але українські офіційні особи не коментували цю ситуацію.

Атаки на об'єкти РФ - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, у Ростовській області загорілася нафтобаза внаслідок ударів дронами.

"Пожежі присвоєно 3 ранг (у великих гарнізонах виділяють 5 рангів, 3-й запроваджується в разі складної ситуації, - Ред.). На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб і 14 одиниць техніки", - поскаржився місцевий губернатор Василь Голубєв.

Також УНІАН повідомляв, що після регулярних атак росіяни вигадали, як захисти свої нафтобази від ударів дронами. Вони створили бронепанелі для захисту та "спеціальну нейромережу, яка дозволяє збільшити дальність виявлення безпілотників".

Вас також можуть зацікавити новини: