Росіяни замовчують справжні масштаби пожежі, але очевидці кажуть, що вогонь охопив площу у понад 400 "квадратів".

У Єкатеринбурзі горів завод "Уралтрансмаш", який випускає військову техніку.

Як повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ з посиланням на очевидців, на території заводу горіла нібито покрівля порожнього цеху, там велися зварювальні роботи. Троє працівників евакуювалися самостійно, більше в цеху людей не було.

Один зі співрозмовників видання E1.ru зазначив, що вогонь охопив 420 кв. метрів, але у пресслужбі "Уралтрансмашу" переконують, що займання сталося під час проведення демонтажних робіт на території старих складських приміщень. Пожежу нібито ліквідували. Її площа становила менш як 200 квадратних метрів.

"Уралтрансмаш" - що відомо про цей завод

Уральський завод транспортного машинобудування ("Уралтрансмаш") – це підприємство радянської доби, яке випускає як комерційну, так і військову техніку. Зокрема, завод виробляє трамвайні вагони, верстати-качалки, залізничну продукцію.

Втім, під час війни найголовніший вектор його роботи - оборонні замовлення. Цей завод єдиний в РФ, що виробляє самохідні артилерійські установки. Зокрема, це "Мста-С" та "Тюльпан".

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