За словами Ступака, ударами по російських НПЗ Україна намагається погіршити економічну ситуацію там.

ВСУ, ГУР, СБУ вже пів року завдають систематичних ударів по об'єктах нафтопереробної галузі РФ, але помітного стрибка ціни чи дефіциту нафтопродуктів ще немає.

Про це сказав колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в ефірі Еспресо. "Є влучання у ректифікаційні вежі, де йде первинна переробка нафти, виготовляється бензин, дизпальне. Вони знищуються, пошкоджуються. Але, по-перше, у РФ багато нафтопереробних заводів. По-друге, у Росії достатньо бензину, нафти, дизельного пального, мазуту, яке вже було виготовлене раніше і знаходиться на складах. Тобто вони здійснюють зараз "розпакування" запасів, кидають на ринок", - пояснив колишній співробітник СБУ.

За словами Ступака, ударами по російських НПЗ Україна намагається погіршити економічну ситуацію там.

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"Щоб ціни на АЗС пішли вгору, щоб була нестача, паніка, стояли черги по 500 автівок на одну АЗС, ціни на хліб зростали - поки що цього не відбувається. Але одна з основних цілей українських військових - це спровокувати зменшення надходження доларів, юанів, євро за продане паливо. Тобто головна мета - щоб у РФ було менше грошей. Менше грошей - це менше завербованих російських вояк, придбаних технологій або компонентів в обхід санкцій. Процес важкий. Не треба зупинятися, треба продовжувати далі бити", - підсумував військовий експерт.

Удари ЗСУ по російських НПЗ

У ніч на 21 червня українські дрони атакували Краснодарський край РФ, зокрема атаковано 4 НПЗ. Російська ППО нібито знищила або перехопила 43 безпілотники.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українські атаки по російських НПЗ не можуть повністю переломити перебіг війни.

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