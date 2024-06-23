Росія не відчує на собі наслідки війни, доки бойові дії локалізовано в Україні. Саме тому війну треба переносити на російську територію, заявив в інтерв’ю виданню The Philadelphia Inquirer очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Він зауважив, що Україна не може воювати м’ясними штурмами, як Росія, хоча б з огляду на чисельну перевагу країни-агресора. Саме тому, на думку Буданова, так важливо впроваджувати технічні інновації на полі бою.
"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина", – наголосив він.
Разом з тим саме новітні технології Буданов вважає ключовим інструментом для нанесення ударів вглиб безпосередньо самої Росії.
"Я виступаю за це з перших днів війни, відкрито кажучи, що поки війна буде обмежена нашою територією, вона не вплине на Росію. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати", – наголосив він.
Очільник української розвідки визнав, що на поточному етапі ці дальні удари ще не є критичними для Росії. Але вони вже призвели до того, що пересічний мешканець європейської частини РФ "точно знає і відчуває, що війна триває, і сам пережив деякі вибухи".
"Це впливає, навіть у невеликому масштабі, на їхній моральний стан", – переконаний голова ГУР.
"Бавовна" в Росії: останні новини
Як писав УНІАН, раніше цього тижня українські ракети атакували дві нафтобази - в Азовському районі Ростовської області та в Темрюкському районі Краснодарського краю. Унаслідок атаки виникла пожежа, було пошкоджено технічні приміщення і трубопровід. За попередніми даними, об'єкт атакували українськими ракетами "Нептун".
А за кілька днів до того у Міністерстві оборони РФ поскаржилися на масовану атаку дронів. Нібито за одну ніч їм вдалося збити аж 87 безпілотників над кількома областями РФ та тимчасово окупованим Кримом.