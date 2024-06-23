Росія не використає тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою. Про це в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов.
"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя. І пробити діри в наших рубежах оборони можливо звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна", - сказав розвідник.
Він додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, "коли Україна обстрілювала там британські ракети по базах, і нічого не сталося".
"Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом неможливим", - зазначив Буданов.
За його словами, він не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".
Війна в Україні - остианні новини
Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін розповів про ситуацію у Криму. За його словами, весь Крим зараз перетворено на один суцільний військовий обʼєкт росіян.
Вас також можуть зацікавити новини: