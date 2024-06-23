За словами головного українського розвідника, Росія не використає тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

Росія не використає тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою. Про це в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя. І пробити діри в наших рубежах оборони можливо звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна", - сказав розвідник.

Він додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, "коли Україна обстрілювала там британські ракети по базах, і нічого не сталося".

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"Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом неможливим", - зазначив Буданов.

За його словами, він не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".

Війна в Україні - остианні новини

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін розповів про ситуацію у Криму. За його словами, весь Крим зараз перетворено на один суцільний військовий обʼєкт росіян.

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