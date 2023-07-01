Зокрема, російські загарбники безуспішно вели наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Сили оборони України за поточну добу відбили атаки російських загарбників на трьох напрямках. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області.

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Крім того, на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

Також, на Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, а на Шахтарському напрямку - завдали авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, українські війська успішно просуваються на Таврійському напрямку і знищують ворожу техніку і піхоту. За добу лише на цьому напрямку знищено до двох рот російських окупантів та 14 одиниць військової техніки противника.

Також за даними Генштабу, протягом останнбої доби загалом на фронті знищено понад півтисячі окупанті та 35 одиниць артилерії. Від початку вторгнення армія агресора втратила вже близько 228 тисяч солдатів.

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