За добу лише на цьому напрямку знищено до двох рот російських окупантів.

Українські війська успішно просуваються на Таврійському напрямку і знищують ворожу техніку і піхоту. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти., – повідомив він.

За даними Тарнавського, підлеглим йому з'єднанням за добу вдалося знищити 14 одиниць військової техніки противника. У їх числі БТР, БМ-21 "Град", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", три БпЛА "Zala", три гармати 2А36 "Гіацинт-Б", дві самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", гаубиця 2А65 "Мста-Б" і автомобільна техніка.

Крім того, артилерія угруповання "Таврія" знищила чотири ворожі склади боєприпасів.

Ситуація на фронті - останні новини

Президент України Володимир Зеленський пояснив повільні темпи українського контрнаступу тим, що Україна не хоче марно ризикувати життями військових. На темпах контрнаступу відбилася погода і недостатні обсяги поставок західної зброї.

На думку військового оглядача Ігоря Романенка, українському Генштабу вже час визначитися з місцем нанесення головного удару. Він зазначив, що почати основну фазу контрнаступу з введенням великих резервів в бій потрібно протягом тижня або близько того, оскільки літнє вікно для подібних дій не таке вже тривале, а стратегічні можливості Україна має для цього.

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