Зеленський підкреслив, що кожен пройдений кілометр коштує життів, а люди – найбільше багатство України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український контрнаступ просувається повільними темпами, оскільки Україна не хоче марно ризикувати життями військових.

В інтерв'ю іспанському виданню El Mundo він також зазначив, що на уповільнення українського контрнаступу вплинула погода, а також повільні темпи передачі зброї союзниками

Зокрема, відповідаючи на питання про те, чи вимагали від України союзники значних результатів у контрнаступі перед Вільнюським самітом, Зеленський підкреслив, що кожен пройдений кілометр коштує життів, а люди – найбільше багатство України.

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"Що означає досягти значних результатів? Якщо поля заміновані, ми не можемо відправити наших солдатів помирати. У реальному житті, на жаль, ціна дуже висока і життя наших військових дуже дорогі. Люди - це не ресурс, як для Росії, а наше найбільше багатство", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що найголовніше, що люди мотивовані і налаштовані на перемогу, і Україні просто потрібен час.

"Хоча іноді і час не з нами. У нас були проливні дощі, які сповільнили просування. Партнери постачають зброю повільніше, ніж очікувалося", - підкреслив Зеленський, зазначивши, що українській армії важливо мати всю зброю "до того, як ми почнемо".

При цьому, як зазначив президент України, Україні вже довелося припинити наступ, тому що артилерія прибула занадто пізно.

Водночас президент підкреслив, що головним двигуном контрнаступу є люди.

"Чи я вважаю за краще, щоб він тривав два місяці і щоб загинули тисячі людей, або щоб він тривав чотири місяці і щоб померло менше людей? Людське життя найважливіше", - підкреслив Зеленський.

Український контрнаступ - що відомо

Українські сили оборони почали контрнаступ з початку червня. Спочатку вони просувалися досить швидкими темпами і встигли звільнити кілька населених пунктів, але потім їх просування сповільнилося. Як зазначали деякі експерти, не в останню чергу це сталося тому, що російські оокупанційні війська дуже добре підготувалися до оборони.

У західних ЗМІ почали з'являтися матеріали на тему невиправданих очікувань від української операції зі звільнення своїх територій, захоплених Росією. Водночас українське військове та політичне керівництво неодноразово заявляло, що контрнаступ ЗСУ йде відповідно до плану.

Також союзники України відзначали, що не стурбовані тим, що контрнаступ України триває занадто довго і нібито не демонструє достатнього прогресу, а також продовжать підтримку України.

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