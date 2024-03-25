За словами Максима Жоріна, це - мобілізовані, зеки та контрактники.

Російські окупанти упродовж війни залучали до лав своєї армії різні категорії "бійців". Так, на початку повномасштабного вторгнення залучалися кадрові військові, згодом– мобілізовані, яких кидали на штурми як "гарматне м'ясо". Часом використовувалися бійці приватних військових компаній, які нині поволі закінчуються. Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, росіяни не знають проблем із поповнюванням людським ресурсом. При цьому нині особовий склад противника представлений трьома категоріями:

мобілізовані, які в росіян є в найбільшій кількості;

зеки, певна кількість яких ще залишилась в живих;

контрактники, серед яких є ті, хто раніше мав воєнний досвід або ті, хто йде добровільно воювати.

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Як сказав майор, ці три категорії останнім часом є основними на лінії бойового зіткнення,, при цьому росіяни можуть собі дозволити абсолютно спокійно "стерти" на нуль свій підрозділ, а наступного дня вже завести новий.

"Ми це бачили вже декілька разів лише на Авдіївському напрямку. Розуміємо з даних розвідки, з перехоплень, що ворожий підрозділ закінчився. Однак через декілька годин вже бачимо, як у бій вводять свіжі сили, які продовжують спроби штурмових та наступальних дій", – сказав Жорін.

Ситуація на фронті - останні новини

У неділю, 24 березня, українські авіація і ракетники потріпали окупантів. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, підрозділами ракетних військ було завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, трьох артилерійських засобах та одній станції РЕБ противника.

Також у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті. Так, протягом доби було зафіксовано 52 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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