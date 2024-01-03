Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних та багатоквартирних житлових будинків та інша цивільна та промислова інфраструктура.

Унаслідок російських терористичних атак по Україні 2 січня, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених різних ступенів тяжкості серед цивільних.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, внаслідок російських обстрілів руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних та багатоквартирних житлових будинків та інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

"Загалом за минулу добу росіяни завдали 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, в тому числі ударними дронами типу Shahed 136/131. Вчинили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах", - сказав Лиховій в ефірі інформаційного телемарафону.

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Натомість, за його словами, за минулу добу українськими військами було уражено 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетні комплекси, 1 радіолокаційну систему та 1 склад паливно-мастильних матеріалів.

Повномасштабна війна в Україні - що варто знати

Протягом минулої доби, 2 січня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. На Авдіївському та Запорізькому напрямках нашим військам вдалось покращити положення.

Також 2 січня, за даними Генштабу, Збройні сили України ліквідували ще 680 російських окупантів.

Станом на сьогодні (3 січня) втрати Росії у війні проти України зросли до 361 500 осіб.

Наші захисники відправили на брухт 7 ББМ (загалом 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 засоби ППО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крилаті ракети (1783). 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11 391), а також 14 одиниць спецтехніки (1298).

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