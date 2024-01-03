За добу на цьому напрямку відбили 24 атаки противника.

Протягом минулої доби, 2 січня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб, на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але їх стримують наші воїни. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Минулої доби Сили оборони відбили 8 атак поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. При цьому південно-східніше Новобахмутівки їм вдалось покращили тактичне положення.

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"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області", - додали у Генштабі.

Тим часом на Мар'їнському, Шахтарському, Лиманському 2 січня ворог штурмових дій не вів. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку загарбників неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового ЗСУ просунулися вперед, змусивши росіян покинути деякі позиції.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора Збройні Сили України знищили перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 "Ястреб-АВ" російських окупаційних військ.

Десятки тисяч окупантів протягом 10 тижнів безуспішно намагаються витіснити з лівого берега Херсонської області кілька сотень українських морських піхотинців, які змогли створити плацдарм у селі Кринки. За словами аналітиків, там ворог здійснює "самогубні" маневри.

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