Загальні втрати РФ вже перевищили 361 тисячу військових.

Минулої доби, 2 січня, Збройні сили України ліквідували ще 680 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні втрати Росії у війні проти України зросли до 361 500 осіб.

Наші захисники відправили на брухт 7 ББМ (загалом 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 засоби ППО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крилаті ракети (1783). 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11 391), а також 14 одиниць спецтехніки (1298).

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Водночас незмінною залишилась кількість знищених танків (5990), РСЗВ (945), літаків (329) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 2 січня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. На Авдіївському та Запорізькому напрямках нашим військам вдалось покращити положення.

Як писав NYT, у зв'язку з тим, що обидві сторони не змогли домогтися істотних успіхів на фронті, партизанська тактика у розв'язаній Росією війні проти України набула додаткового значення. Йдеться про диверсії, рейди коммандос, цілеспрямовані ліквідації, підриви складів боєприпасів, нафтопроводів і особливо - залізниць, якими РФ забезпечує свої війська озброєнням.

Минулої доби ЗСУ знищили новітній російський комплекс "Ястреб-АВ", вартістю 250 млн доларів.

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