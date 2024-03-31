Загарбники мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників.

Російські окупанти посилюють захист для протидії українським безпілотникам. Американські аналітики переконані, що їм навряд вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в достатній кількості.

Як повідомляє ISW, російське видання "Известия" написало з посиланням на військові джерела, що окупанти формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками. Цих окупантів оснастять тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.

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Наразі невідомо, де росіяни мають намір розгорнути мобільні вогневі групи, а також їхній склад і ешелонування. За словами експертів, загарбники стикаються із загрозою українських безпілотників як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, які підтримують військові зусилля Росії. Поки неясно, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, яку атакують українські безпілотники.

За описом у ЗМІ російські мобільні групи схожі на українські, які активно використовуються весни 2023 року через регулярні атаки ударних БПЛА.

"Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій частині України, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні", – зазначають аналітики.

Вони припускають, що окупанти мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників. При цьому російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах РФ.

Захист Росії від українських ударів

Військові експерти ще на початку року повідомляли, що російські системи протиповітряної оборони виявилися менш ефективними проти невеликих дешевих безпілотників ЗСУ. Ці "пташки" неабияк ефективні, адже їх важко виявити.

Українські надводні дрони навіть ускладнили забезпечення угрупування РФ у Сирії. РФ наразі не ризикує возити Чорним морем озброєння до чи з Сирії й робить гак через Атлантику.

У лютому українські FPV-дрони навчились обходити РЕБ окупантів.

Стосовно атак на НПЗ британська розвідка зазначала, що Росія навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від ударів українських дронів.

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