Зараз в Україні ремонтують гаубиці М777, і використовують для цього українські запчастини.

Тривалий період Україна воювала в умовах нестачі боєприпасів, спричиненої в тому числі блокадою допомоги здебільшого дружнім до Росії крилом Республіканської партії США. Але ситуація починає змінюватися – Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього, пише Forbes.

Зокрема, в Україні ремонтують гаубиці М777, які переважно були надані Сполученими Штатами. Видання наводить слова головнокомадувача ЗСУ Олександра Сирського, який розповів, що виробництво деяких із запчастин, що використовуються в цьому процесі, налагодили тут, в Україні.

"Зокрема, при відновленні кожної одиниці цієї гаубиці використовується 40 відсотків деталей і запчастин, виготовлених для потреб Збройних Сил України на вітчизняних підприємствах", – наголосив він.

Це є важливим моментом, адже надсилання пошкоджених зразків зброї іноземного виробництва на ремонт до іншиї країн призвело до тривалих затримок. У деяких випадках йдеться про місяці. Так виникла, наприклад, штучна нестача танків Leopard 2 в українських бригадах.

"Ремонтуючи свої сотні M777 локально та додаючи запчастини місцевого виробництва, замість того, щоб відправляти гармати за кордон чи чекати поставок деталей іноземного виробництва – або, що ще гірше, розбирати кілька пошкоджених гаубиць, щоб відремонтувати іншу пошкоджену гаубицю, – українці зберігають більше гармати у бойовому стані", – пише автор матеріалу.

Зазначається, що Україна отримала від союзників щонайменше 190 одиниць M777. До 2023 року п’ятитонні гаубиці на п’ять осіб, які метають 155-міліметрові снаряди на відстань 28 миль (біля 45 кілометрів, – УНІАН), були одними з найкращих гармат в українському війську. За словами одного з військових, причина в точності пострілів.

За 25 місяців запеклих боїв росіяни знищили 44 українські M777 і пошкодили ще 38 гармат. Переважно ворог завдавав по них ударів безпілотниками та артилерійською контрбатарейною зброєю. Це зменшило кількість M777 на передовій майже вдвічі.

"Нестача гаубиць – не найбільша проблема української артилерії. Її найбільшою проблемою є дружні до Росії республіканці в Палаті представників Конгресу США, які почали блокувати подальшу допомогу США Україні, починаючи з жовтня. Позбавлені американських боєприпасів, українські батареї перейшли від 10 000 снарядів на день до лише 2 000. Але республіканці, можливо, нарешті піддадуться інтенсивному тиску, щоб стати на бік демократичної України замість авторитарної Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв запланувати голосування щодо нової допомоги Україні на квітень", – йдеться в матеріалі.

Якщо це станеться, уряд США потенційно може терміново відправити в Україну сотні тисяч снарядів. Вони можуть почати надходити одночасно з прибуттям щонайменше мільйона снарядів, закуплених для України в рамках чеської ініціативи. Також надійдуть боєприпаси, обіцяні Європейським Союзом.

"Тобто незабаром Україна може бути завалена артилерійськими боєприпасами. Якщо так, українська артилерія захоче повернути до строю кожну гармату, яка може безпечно стріляти. Ось чому так важливо, що українці починають ремонтувати M777 всередини країни, своїми запчастинами", – резюмує видання.

Боєприпаси для України: останні новини

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що частина боєприпасів, які викуплять для України в рамках чеської ініціативи, можливо, потрапить на фронт уже через пару місяців, частина – лише до кінця року. Це повʼязано, зокрема, з тим, що їх треба перевірити, адже невідомо, в якому вони стані та чи взагалі придатні до використання.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося. Однак точні терміни їхньої доставки наразі не відомі.

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