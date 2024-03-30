Українські воїни, зокрема, поцілили у чотири радіолокаційних станції супротивника.

В Україні втрати ворога на 30 березня зросли - українські воїни за добу вдарили по 11 районах зосередження російської техніки, озброєння й особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Ракетники уразили один ворожий артилерійський засіб, два засоби протиповітряної оборони, один пункт управління, один район зосередження особового складу та чотири радіолокаційних станції, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в Telegram.

Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив, що супротивники упродовж доби намагалися атакувати наших захисників на низці напрямків. Зокрема, "гаряче" було на Новопавлівському напрямку - там супротивники понад 30 разів намагалися прорвати оборону українців.

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"Новопавлівська вісь: Сили оборони України продовжують блокувати ворога біля Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки та на схід від Водяне (Донецька область)...", - зазначили у Генштабі.

Також дуже неспокійно було на Авдіївському напрямку - там наші воїни 16 разів відбили ворожі атаки на околицях населених пунктів Невельське, Первомайське, Уманське та Бердичі.

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Росіяни вже тривалий час намагаються просунутися вперед на низці напрямків фронту в Україні та отримують гідну відсіч.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко 29 березня заявив, що супротивнику зараз принципово важливо захопити місто Часів Яр (Донецька область). За його словами, загарбникам не вдається просунутися до цього населеного пункту.

РФ уже зазнала величезних втрат на українській землі. Загальні втрати ворога на 30 березня 2024 року в Україні вже становлять приблизно 437 390 супротивників.

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