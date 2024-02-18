Найбільше боїв було на Мар’їнському напрямку.

Протягом минулої доби, 18 лютого, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 82 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Водночас на Лиманському напрямку українськими воїнами було відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

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За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області", - додали у відомстві.

Крім того, на Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Зазначається, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Противник здійснив два безуспішні штурми.

Війна в Україні - останні новини

Вранці неділі, 18 лютого, українські воїни близько 6 ранку збили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Крім того, станом на 18 лютого, що українські захисники за минулу добу ліквідували ще понад тисячу солдатів армії Російської Федерації.

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