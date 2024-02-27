Тільки на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога.

На фронті протягом доби відбулося 96 бойових зіткнень. Ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито шість ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

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На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине.

Крім того, у Генштабі зазначили, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Війна в Україні: новини

26 лютого Генштаб повідомляв, що упродовж минулої доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках фронту. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень.

А вже цієї доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

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