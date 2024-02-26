Головком, зокрема, пообіцяв захистити Сили оборони від ударів ворожими дронами та КАБами.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим побували на передових командних пунктах військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Про це головком написав в своєму Telegram-каналі. Повідомляється, що під час візиту вони заслухали доповіді командирів стосовно ситуації на ділянках їх відповідальності.

"Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю. Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", – написав Сирський.

Він також додав, що на місці було ухвалено кілька рішень: "Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень".

Російсько-українська війна триває: головне станом на 26 лютого

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в окупаційній війні проти України. Кремль досягнув чергової "червоної лінії", було знищено десятки ворожих танків, ББМ, артсистем та іншої техніки.

За словами речника Військово-морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, попри знищення Силами оборони кораблів Чорноморського флоту РФ, його угрупування ще залишається досить великим і несе небезпеку.

На думку журналістів The Guardian, третій рік повномасштабної війни може стати найважчим для Зеленського. Адже український президент стикається з зовнішніми та внутрішніми проблемами.

Вас також можуть зацікавити новини: