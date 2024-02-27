Українські військові прорідили ряди живої сили окупантів.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там уточнили, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному пункту управління, одній наземній станції управління БпЛА противника.

Відео дня

Війна в Україні: новини

За тиждень, з 18 по 25 лютого, Сили оборони України знищили близько 7390 чоловік особового складу окупантів, 1154 одиниці озброєння та військової техніки окупантів. Перетворено на брухт 55 ворожих танків, 243 бойових броньованих машини, 272 артилерійських системи, 15 РСЗВ, 10 установок ППО, 275 одиниць автотехніки, 38 одиниць спецтехніки. Також нашими захисниками знищено 5 літаків, 9 крилатих ракет та 232 БпЛА.

Крім того, упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили 10 квадроциклів росіян.

А вчора Генштаб повідомляв, що упродовж цієї доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках фронту. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Вас також можуть зацікавити новини: