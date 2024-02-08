На Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброййних сил України.

В той же час російські окупанти завдали 13 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

В Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення.

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Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак в районі населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 11 разів намагалися покращити тактичне положення.

В повідомленні сказано, що на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог, намагався покращити тактичне положення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено одну безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону сьогодні зазначив, що бої вже відбуваються не тільки в приватному секторі на півночі Авдіївки, але й в межах міської забудови.

При цьому зазначає, що ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою. Противник активізує наступальні штурмуві дії з північного та з південного флангів.

Лиховій сказав, що задум противника очевидний : він намагається відрізати українські сили від міста, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар’єром. Там він спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки.

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