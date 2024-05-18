В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ, повідомляє Генштаб у своєму зведенні.

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

"Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення", - зазначили там.

Відео дня

На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове.

На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили п’ять спроб прорвати оборону наших військ із зосередженням зусиль в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилась без змін. З початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Наступ російських окупантів на Харківську область зводиться до намагання послабити Сили оборони загалом на усьому фронті, переконаний президент Володимир Зеленський.

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів", - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 17 травня.

За словами Зеленського, Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною.

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