Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Протягом доби на фронті відбулося 49 бойових зіткнень, російські окупанти, зокрема намагалися прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку та біля Роботиного на півдні. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, оперативна обстановка залишається складною.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане та Іванівка Харківської області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

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На цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області", - повідомли у Генштабі.

Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали понад 10 населених пунктів.

Крім того, зазначається, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог також безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ було відбито 2 атаки в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

У Генштабі зауважили, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав сам Херсон та райони населених пунктів Михайлівка, Садове, Дніпровське, Велетенське Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Зміївка Херсонської області.

"Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Веселе Харківської області.

Загроза наступу на Харків

Як повідомляв УНІАН, 12 січня начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що розмови про можливий наступ ворога на Харків найближчим часом були скоріше інформаційним "вкидом".

Він зауважив, що Сили оборони України контролюють кількісний склад ворожої армії, як на Куп’янському напрямку, так і на північному кордоні з Росією.

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