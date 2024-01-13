Авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях окупантів - протягом доби уразили, зокрема склад боєприпасів та чотири засоби протиповітряної оборони ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загалом протягом доби ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зауважили у Генштабі.

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Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’яти артилерійських засобах, чотирьох засобах протиповітряної оборони, одному складу боєприпасів та одній станції РЕБ противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, за 12 січня українські захисники знищили ще 700 російських окупантів. Загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 369 тис. 160 осіб.

Також знищено вже, зокрема 6 тис. 65 танків, 11 тис. 269 бойових броньованих машин та 8 тис. 728 артилерійських систем.

Російські журналісти встановили імена понад 40 тисяч окупантів, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. При цьому близько тисячі ідентифікованих "двохсотих" було менш як 20 років.

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