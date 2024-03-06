Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються "найгарячішими".

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, до штурму залучив авіацію. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються "найгарячішими".

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Зокрема, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Згідно з повідомленням, загалом протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог також за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Куп’янському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Придніпровському (Херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів.

Загалом ворог завдавсьогодні 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу, останнім часом Авдіївський та Новопавлівський напрямки стали для ворога найбільш важливими, там він проводить найбільше штурмів.

Сьогодні офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав, що на Авдіївському напрямку "супер гаряче", але морально-психологічний стан окупантів на дуже низькому рівні.

"Інтенсивно ворог намагається далі просунутись по всій лінії зіткнення по всьому нашому напрямку. Безпосередньо район Первомайського, Невельське: задіюється техніка вся, що в них є. Колісна техніка, танки, БМП. І максимально пруть", - сказав зокрема Цехоцький.

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