Аналітики відзначили, що за деякими відомостями від російських воєнкорів, Веселе не захоплено окупантами, а є сірою зоною і там йдуть важкі бої.

Російські джерела, в тому числі в міноборони РФ заявили, що окупанти захопили населений пункт Веселе на північний схід від Бахмута.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Однак, як підкреслили аналітики, візуального підтвердження цього твердження немає. У звіті говориться, що головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що захоплення Веселого важливе, оскільки дасть окупантам доступ до дороги Т0513 Сіверськ-Бахмут і відкриє новий маршрут наступу в бік самого Сіверська (23 км на північ від Веселого).

"Однак перспективи російських військ провести оперативно значущий наступ на Сіверськ в найближчому майбутньому сумнівний. Російські війська утримували позиції в 9 км на схід від Сіверська протягом значного часу, але не змогли істотно загрожувати Сіверську з їх нинішніх позицій, тому ймовірне захоплення Веселого (яке знаходиться далі від Сіверська, ніж інші російські позиції) малоймовірне", - пояснили аналітики.

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В Інституті зазначили, що місцевість безпосередньо на захід від Веселого, яку окупантам доведеться перетнути, щоб досягти маршруту Т0513, гориста і тактичні висоти в даний час контролюють ЗСУ, що може ускладнити просування росіян.

При цьому аналітики відзначили, що за деякими відомостями від російських воєнкорів, Веселе є сірою зоною і там йдуть важкі бої.

Війна в Україні: Новини

За минулу добу, 18 січня, авіація Збройних сил України завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

А аналітики групи DeepState повідомили, що по всій лінії фронту поступово збільшується активність російських окупаційних військ. Наявні сили, засоби і кількість особового складу у ворога загрозливі, тому пильність втрачати не можна.

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