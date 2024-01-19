ЗСУ уразили 6 районів зосередження особового складу та зброї ворога, а також два пункти управління.

Протягом минулої доби, 18 січня, авіація Збройних сил України завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу та 2 пункти управління противника.

Водночас ворожі війська завдали 2 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснили 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Відео дня

"Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомили аналітики групи DeepState, по всій лінії фронту поступово збільшується активність російських окупаційних військ. Наявні сили, засоби та кількість особового складу у ворога загрозливі, тому пильність втрачати не можна.

Російське конструкторське бюро "Стратім" запустило виробництво бюджетного аналога іранського БПЛА Shahed під назвою "Яструб". Він має дальність польоту 350 кілометрів і бойову частину 800 кілограм.

Вас також можуть зацікавити новини: