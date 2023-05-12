Українська влада закликала не довіряти заявам Пригожина.

На тлі повідомлення Міноборони РФ від 12 травня 2023 року, в якому російська влада відкрито визнала "тактичний" відступ на Бахмутському напрямку, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що вважає неминучою "глобальну трагедію для Росії".

У своєму новому відеозверненні Пригожин заявив, що наразі відбувається втеча підрозділів Міноборони РФ з флангів, і тільки за сьогодні було втрачено територію в 5 кв. км, в тому числі від росіян нібито звільнена дорога Часів Яр - Бахмут і українськими військовими зайняті всі тактичні висоти.

Пригожин спрогнозував оточення російського угруповання, якщо ЗСУ дадуть зайти в Берхівку. "Товариш Конашенков (представник МО РФ - ред.), м'яко, кажучи злукавив: відбувся не тактичний відступ, відбулася просто втеча, - обурюється ватажок "вагнерівців".

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Пригожин скаржиться, що його приватній армії досі нібито не дають в достатній кількості боєприпаси, розраховуючи, що ПВК "здується". За його словами, "вагнерівцям" залишилося "взяти" тільки 20 будівель у Бахмуті, але захоплення міста, додав він, не дає росіянам нічого: "Тому що фланги сипляться, фронт провалюється, а спроби Міноборони РФ в інформаційному полі згладити ситуацію приведуть і призводять до глобальної трагедії Росії".

"Те, про що я попереджав тривалий час, починає відбуватися", - "надихнув" росіян Пригожин.

Зазначимо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр ще 6 травня закликала українців "ніяк" не ставитися до істеричних заяв Пригожина та інших представників окупаційної армії. Незалежно від публічних заяв ворога, громадянам завжди слід бути готовими до підступних сценаріїв дій росіян.

Бої за Бахмут - головне

10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під натиском українських захисників на окремих ділянках фронту біля Бахмута ворог змушений був відступити на кілька кілометрів. Справжнім "ударом" для Пригожина стала втеча 72-ї бригади РФ і в зв'язку з цим розгром позицій самих "вагнерівців".

Після недавніх контратак ЗСУ в околицях Бахмута загроза оточення українського угруповання в місті практично знята. На даному етапі, зазначає Інститут вивчення війни, росіяни не здатні сформувати котел.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники продовжують активно атакувати як у самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки - з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.

Сьогодні в битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. За словами спікера східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, операція Збройних сил у Бахмуті успішна і досягає однієї з головних цілей.

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