Росіяни відзвітували нібито про зайняття більш вигідних рубежів, враховуючи особливості водосховища, що розташоване поблизу.

У п'ятницю, 12 травня, офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що підрозділи ЗС РФ "перегрупувалися" під Бахмутом, нібито зайнявши вигідніший рубіж.

Про це Конашенков заявив під час брифінгу про ситуацію на фронті. За його словами, окупанти відійшли на більш вигідні позиції "з урахуванням умов Берхівського водосховища" поблизу Бахмута.

Втім, ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина ця заява, схоже, не на жарт розлютила. Його прес-служба опублікувала короткий аудіокоментар, у якому Пригожин обіцяє детальніше пояснити, що це "перегрупування" означає для його найманців на Бахмутському напрямку.

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"Те, що сказав Конашенков, називається втечею, а не перегрупуванням", - сказав розлюченим тоном Пригожин і пообіцяв деталі згодом.

Бахмутський напрямок - головні новини

У Бахмуті та на підступах до нього тривають важкі бої. Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про просування Збройних сил України на Бахмутському напрямку вперед на 2 км. Також ЗСУ не втратили жодної своєї позиції в Бахмуті за останній тиждень.

Згодом стало відомо, що у Донецькій області 11 травня українські бійці батальйону "Айдар" відбили в російських загарбників території біля села Іванівське під Бахмутом.

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