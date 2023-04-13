Російська влада ще сподівається на нічию, але крім божевільних в реальну перемогу ніхто не вірить.

Більшість представників російської еліти розуміють, що Росія не зможе перемогти в війні проти України, але все ще вірять у можливість вийти на "нічию". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі каналу "Україна 24".

"На успіх там вже давно ніхто не сподівається, крім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються в кращому випадку на якусь патову ситуацію або нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси",-розповів Юсов.

У той же час українська розвідка поки не бачить, щоб впливові люди в Росії були готові до дієвого опору Кремлю.

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"Розуміння є, а готовності до Опору немає. Максимум поки - в основному готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію або якусь взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність і до більш рішучих дій", – заявив Юсов.

Перспективи закінчення війни

За словами відставного американського генерала Бен Ходжеса, війна в Україні може закінчитися до кінця поточного року. Це стане можливим у тому випадку, якщо Захід знайде в собі політичну волю надати Україні все необхідне для перемоги.

Водночас "злиті" Документи Пентагону вказують на те, що війна РФ проти України може зайти в глухий кут. Крім прогнозу про безстроковий конфлікт, нещодавно оприлюднений документ також пророкує, як Зеленський і Путін реагуватимуть на виклики на полі бою.

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