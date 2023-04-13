Крім сценарію про безстроковий конфлікт, нещодавно оприлюднений документ також прогнозує, як Зеленський і Путін реагуватимуть на виклики на полі бою.

Війна в Україні триватиме й у наступному році. 2023-й закінчиться тим, що обидві сторони досягнуть лише "незначних" територіальних надбань у результаті воєнних дій через "недостатню кількість військ і припасів для ефективних операцій", пише WP з посиланням на "злиті" дані Пентагону.

Такий тупик, коли жодна зі сторін не досягає вирішальної переваги, описується в документі як "найбільш вірогідний сценарій".

При цьому обидві сторони відмовляться вести переговори про припинення війни.

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У прогнозі робиться висновок, що, навіть якщо Україна відвоює "значні" території і завдасть "неприйнятні втрати російським силам", що, на думку американської розвідки, малоймовірно, завоювання країни не приведуть до мирних переговорів. "Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв", - йдеться в документі.

Крім сценарію про безстроковий конфлікт, нещодавно оприлюднений документ також прогнозує, як українські та російські військові лідери будуть реагувати на виклики на полі бою. Для української сторони, на думку американських аналітиків, триваюча війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни і "критики" того, як ведеться війна, "підвищивши ймовірність зміни керівництва".

Водночас Україна, ймовірно, посилить удари по самій Росії, і ця динаміка стривожила деяких американських офіційних осіб, які побоюються, що такі удари можуть змусити Путіна до ескалації конфлікту або дати Китаю привід почати постачання боєприпасів російській армії.

Для російської сторони тупикова ситуація змусить Москву задіяти "деградовані резерви через скорочення бойової потужності". Кремль також, можливо, "прискорить" зусилля "з інтеграції" захоплених територій до складу Росії.

У разі, якщо Росія завдасть значного удару по Україні і захопить нові території, Москва, найімовірніше, спробує змінити владу України. А в разі отримання вирішальної переваги Україною Київ, ймовірно, "проведе ризикованіші наступальні операції для отримання додаткових вигод".

У відповідь можна очікувати, що Росія "посилить нетрадиційні атаки на Україну", хоча, що важливо, "ядерне застосування залишається малоймовірним". Офіційні особи США прогнозують, що Кремль замість того, щоб здатися, вважатиме за краще оголосити "нову національну мобілізацію" для продовження бойових дій.

WP зазначає, що в нещодавно оприлюдненому документі США зізнаються, що тупикова ситуація, яку Пентагон описує як найбільш ймовірний сценарій в 2023-му, може не зберегтися, якщо відбудуться "істотні поліпшення військового потенціалу України або Росії".

Крім того, такий аналіз є мінливим, а просочені матеріали можуть не містити нюансів, які Сполучені Штати зібрали за кілька днів після їхньої підготовки.

У мережу "злили" секретні документи Пентагону - що відомо

NYT 7 квітня з посиланням на джерела в Пентагоні повідомив про масштабний витік даних щодо контрнаступу України. Документи, розміщені у Telegram та Twitter містили дані про потреби ЗСУ та спотворені оцінки США щодо українських та російських втрат.

Крім того, документи також містили неправдиву інформацію щодо спецпризначенців Британії, нібито готовність Єгипту - одного з союзників США - передати РФ до 40 тисяч ракет і таємну допомогу проросійської Сербії українській армії.

Однак, як дізналася команда Bellingcat, секретні матеріали Міноборони США були розміщені вперше на Discort не пізніше січня 2023 року. Наразі встановити особу того, хто це зробив, для розслідувачів не вдалося.

Politico писав, що витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон буде виправляти ситуацію, яку багато хто вже називає одним з найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks. А на розслідування витоку документів у США можуть піти місяці, відзначав, своєю чергою, CNN.

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