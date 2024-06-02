Українські офіційні особи зберігають "режим тиші" щодо одного з поворотних моментів війни.

Аналітики та журналісти заявили про перше застосування систем HIMARS по території РФ. Хоча минуло вже майже дві доби від першого удару, українські офіційні особи досі мовчать про цей факт, пише The Telegraph.

Видання наголошує, що російська пропаганда почала волати про удари "Хаймарсів" по території Бєлгородської області ще в суботу.

"Противник почав використовувати системи озброєння західного виробництва для ударів по "старій" російській території. Це уламки снарядів РСЗВ M142 HIMARS", – написав російський Z-блогер Поддубний, коментуючи удари по Бєлгородській області в ніч проти суботи та показуючи фото уламків боєприпасів.

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Незалежні аналітики вивчили фото уламків, які показав Поддубний, та погодилися з тим, що вони справді були випущені з РСЗВ HIMARS. Однак, як наголошує The Telegraph, офіційні особи з українського боку досі зберігають тишу з цього приводу.

"Україна не коментує", – пише видання.

США дозволили бити американською зброєю по об’єктах в РФ

Як писав УНІАН, 31 травня західні ЗМІ повідомили про скасування американської заборони на удари по російській території. Пізніше цю інформацію публічно підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Разом з тим, як уточнив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер, дозвіл стосується можливості "завдавати контрударів через кордон", але не по тилових районах Росії. Також під забороною залишається використання балістичних ракет ATACMS навіть по прикордонню РФ.

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