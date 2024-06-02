ЗСУ вдалось розмити північне угруповання РФ без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.

Російсько-українська війна триває вже понад два роки і Білий дім нарешті, хоч і з обмеженнями, дозволив ЗСУ бити по території країни-агресорки.

Як пише Forbes, Штати забезпечують українців високоточними боєприпасами, зокрема авіаційними плануючими бомбами, крилатими ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для високомобільних ракетно-артилерійських систем і ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу.

ЗСУ могли використовувати ці снаряди проти російських цілей на території України. Однак, якщо вони уразили б об'єкти всередині Росії, Білий дім міг відмовити в майбутній допомозі.

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Нещодавні російські удари по Харкову допомогли змінити думку президента США Джо Байдена. Місяць російських атак призвів до переміщення десятків тисяч мирних жителів і вбивств десятків. 25 травня росіяни загарбники магазин товарів для дому у місті-мільйоннику, убивши 18 людей.

Після дозволу Штатів на удари по території РФ Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

"Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну", — написав президент Володимир Зеленський практично перед атакою.

Російські ЗМІ зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Бєлгород. Державні ЗМІ стверджували, що було збито 14 ракет, і є деякі уламки ракет на землі.

Наразі незрозуміло, скільки шкоди завдала атака і, що більш важливо, скільки шкоди було завдано військовим цілям. Однак мета ЗСУ очевидна. Бєлгород та прилеглі міста є базою для операцій північного угруповання військ російської армії, яка з 10 травня атакує українські прикордонні міста.

За три тижні запеклих боїв це угруповання РФ дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило місто Вовчанськ на поле битви. Швидкі дії українських підрозділів підкріплення — 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади — зупинили просування ворога.

На тлі розгортання боїв значення Бєлгорода тільки зростало. У районних лікарнях стільки постраждалих росіян, що місцева система охорони здоров’я "перебуває в стані колапсу", зазначають в Українському центрі оборонних стратегій.

Крім того, є ознаки того, що загарбники перегруповуються для нового нападу. Переміщення військ у містах Грайворон, Борисівка та Пролетарський, що в кількох кілометрах на захід від Бєлгорода, "можливо, свідчить про формування ударної групи в Білгородській області".

Завдаючи ударів по Бєлгороду та навколишній області, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.

Удари по Бєлгороду

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати передану американську зброю для ударів по російській території. Дозвіл стосується можливості "наносити контрудари через кордон".

Незалежний аналітик OSINTdefender, писав, що ЗСУ вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії. Такі висновки він робить, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами. Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.

У ГУР ввечері 1 червня повідомили, що Росія почала вивозити своїх військових з Бєлгорода.

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