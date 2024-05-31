Дозвіл стосується тільки ударів по прикордонній зоні, зокрема, в Харківській області.

Раніше видання Spiegel повідомило, що федеральний уряд Німеччини дозволив Україні бити по Росії своєю зброєю.

Як повідомляє журналіст Bild Юліан Рьопке, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив цей дозвіл, однак назвав важливе обмеження.

Так, він заявив, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні.

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"Дозвіл на використання німецької зброї на російській території стосується, зокрема, оборонної кампанії навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна", - цитує міністра оборони журналіст Bild.

Також, за його словами, це стосується російської території поруч із кордоном у Донецькій і Луганській областях.

"Це прикордонні з Росією регіони. Російська артилерія, ракети і системи ППО там також розташовані безпосередньо за державним кордоном", - зазначив Пісторіус.

Водночас він підтвердив, що удари по території РФ далекобійною зброєю понад 100 км все ще заборонені, але "йде дискусія".

Удари зброєю Заходу по території РФ

Як повідомляв УНІАН, США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Дозвіл Україні використовувати їхню зброю для ударів по цілях у Росії дали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, Норвегія, а також країни Балтії.

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