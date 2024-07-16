Керівництво країни займається розробкою плану, який дасть змогу зупинити конфлікт, зазначило видання.

Українська влада планує почати переговори з Росією та завершити бойові дії, які тривають на лінії фронту протяжністю майже 1000 кілометрів. Зараз росіяни наближаються до ключової дороги постачання на сході, а бої з кожним днем стають важчими та інтегсивнішими, повідомляє The New York Times.

Видання також зазначило, Україна сподівається, що нещодавно надана західними союзниками зброя та боєприпаси, допоможуть їй стримати російські сили, як це вже сталося на північному сході, коли Силам оборони вдалося зупинити наступ на Харків. Водночас офіційні особи США заявляли, що РФ навряд чи вдасться досягти значних територіальних здобутків у найближчі місяці.

"Оскільки війна досягає позначки у два з половиною роки, Україна створює план переговорного припинення бойових дій. Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести другий міжнародний мирний саміт пізніше цього року і що російські офіційні особи повинні взяти участь", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Як відомо, Москву не запросили на попередній саміт, який проходив у Швейцарії минулого місяця.

Останні новини з фронту - що потрібно знати

Як писав УНІАН, Сили оборони відступили з Кринок та Урожайного, адже утримувати позиції у цих населених пунктах не було сенсу через масштабні руйнування.

Раніше, 14 липня, про окупацію Урожайного повідомляли аналітики DeepState, але українська влада не давала офіційних підтверджень.

"З самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", – йдеться у повідомленні.

Також УНІАН повідомляв, що РФ може активізуватись по всьому північному кордону й напасти в інших місцях, аби розтягнути оборону ЗСУ. Майор запасу Олексій Гетьман прогнозує посилення бойових дій у Харківській області.

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