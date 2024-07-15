За словами Мартіна Єґера, умови миру мають обговорюватися тільки на основі міжнародного права й української пропозиції.

Вимоги правителя РФ Володимира Путіна щодо завершення війни в Україні є абсолютно неприйнятними. Про це в інтервʼю Суспільному сказав посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

За його словами, Німеччина з самого початку підтримувала "формулу миру" президента України Володимира Зеленського.

"Ми підтримуємо цей процес на шляху до миру і Німеччина бере в ньому активну участь. Я особисто також доволі активно підтримував його, у нас було багато зустрічей у Києві. Я співпрацюю з Андрієм Єрмаком та іншими, щоб дійсно просунути цей процес. У Швейцарії відбувся успішний саміт, планується наступний. Запросити Росію на нього — це було ідеєю також і України, але, що є важливим, умови миру мають обговорюватися тільки на основі міжнародного права й української пропозиції", - зазначив дипломат. Відео дня

Він також прокоментував заяву міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса про те, що Німеччина не заперечує удари своєю зброєю по військових цілях у Росії, та можливість передачі Україні ракет Taurus.

"Я розумію, що з української точки зору процеси щодо того, яку зброю можна застосовувати, коли та за яких умов, тривають занадто довго. З іншого боку, вони необхідні для країн-партнерів. Не тільки Німеччина обговорює ці питання. Що стосується ракет Taurus, я не хотів би ухилятися від відповіді, але на сьогодні у мене немає новин", - констатував Єґер.

"Мирні" пропозиції Путіна

Як відомо, правитель РФ Володимир Путін наголошує на власних вимогах щодо завершення війни - зокрема, на виводі українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, статус яких, а також Криму, мають зафіксувати в міжнародних договорах як російський.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада не погодиться на територіальні поступки заради закінчення війни. Він висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну, оскільки вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

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