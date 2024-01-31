Агресор збільшив корабельне угруповання до 13 одиниць.

У Чорному морі російська армія збільшила присутність ракетоносіїв, кількість ракет "Калібр" зросла вчетверо.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, у Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 13 одиниць. "Підводний ракетоносій заведено до пункту базування. На бойове чергування ворог вивів два фрегати. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 16 одиниць. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий!", - наголошують у ЗСУ

Людей просять уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

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Ситуація у Чорному морі

31 січня зранку у Чорному морі перебувало шість кораблів флоту ЧФ РФ, серед яких - підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі на бойовому чергуванні був один російський корабель.

Також повідомлялося, що окупанти не полишають свого наміру вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. За минулу бойову добу агресор майже вдвічі збільшив кількість атак – загалом було 15 штурмів, але, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях та тилах. За минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 90 окупантів, танк та три гармати, а також - дві реактивні системи залпового вогню "БМ-21".

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