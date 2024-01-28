Росіяни будували укріплення навіть під щільним вогнем, і ця тактика спрацювала.

Росія підготувалася до українського контрнаступу у 2023 році. Натомість Україна не врахувала декілька важливих факторів.

Про це в інтерв'ю УП заявив колишній командир 4 роти 47-ої механізованої бригади Микола Мельник. Первинною задачею його підрозділу було обійти Роботине і Новопрокопівку Запорізької області зі східного флангу, прорвавшись в глибину оборонних порядків противника на 12–14 кілометрів.

За його словами, кожна задача є реалістичною. Питання в тому, як вона буде реалізовуватися. Втім, не було враховано кілька факторів.

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"Від початку американці (а, можливо, і наші) не враховували фактор авіації. Тобто під час усіх навчань авіації не було. Друга історія – це те, що ще на навчаннях у Німеччині стало зрозуміло: якщо не розділити піхоту і бронегрупи, це призведе до великих втрат. І, я вам скажу, що коли треба було добивати штурмом Роботине, все одно ми до цієї тактики прийшли", - зазначив він.

Мельник додав, що бій показав рівень підготовки і командирів, і особового складу. Однак офіцер наголосив, що навчання за кордоном були результативними - "якщо ти хотів вчитися, ти вчився".

"Тому в мене залишилися найкращі спогади про це. До того ж у мене була можливість порівняти це з ротно-тактичними навчаннями на Рівненському полігоні. Це – земля і небо! Американці реально вчать, а в нас, мені здається, задача просто задовбати солдата, аби він скоріше захотів піти воювати, щоб просто ще раз не пережити Рівненський полігон", - зізнався військовий.

Підрозділ Мельника був готовий до бойових дій емоційно. Командир не приховував складності задачі, тому заздалегідь призначив відповідальних за командування ротою, якщо він під час бою випаде.

"Вважаю, що моя рота виконала поставлені перед нею задачі не до кінця. Але до кінця їх неможливо було виконати, бо якби ми продовжували наступ того дня, ми б ще більше відірвалися від флангів, і нам би була хана", - прокоментував він.

Натомість росіяни теж готувалися, укріплюючи свою оборону на окупованих українських територіях. Ворог провів аналіз та передбачив дії ЗСУ.

"Росіяни дуже правильно розрахували напрямок удару, дуже грамотно побудували оборонні споруди. Ба більше, вже коли була у травні попередня артпідготовка перед наступом, вони продовжували під вогнем елементарно робити бетонні капоніри. Ми не прорахували того, що росіяни підготувались до всього. Вони навіть камери поставили по напрямку наступу і елементарно бачили рух окремих підрозділів", - зазначив Мельник.

Війна в Україні - ЗСУ змінюють тактику

Як писав УНІАН, Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби – перейшла від нападу до оборони. Як пишуть західні ЗМІ, Зеленський розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не подобається чути це або обговорювати публічно.

Багато експертів поділяють думку, що Україні треба протриматися 2024 рік, адже час загалом грає на її користь. Вони зазначають, що Захід постійно нарощує виробництво зброї, тож зрештою Україна матиме потужнішу підтримку в майбутньому.

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