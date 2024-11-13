За словами військового, українське суспільство має досягти ще більшого рівня єдності, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення.

Для російських окупантів важливо окупувати Харківську область, зокрема і ті місця, які межують з Луганською областю, адже вони хочуть мати максимально велику "буферну зону". Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 каналу.

"Тому противник рухається у визначеному напрямку. Для них принциповим завданням було заволодіти лівобережною Куп'янщиною. Це дає передумови для виходу на правий берег та подальшої окупації. Однак противнику вже не вдалося виконати це завдання. Терміни зміщені. Вони намагатимуться зробити це до Нового року", - наголосив військовий.

Федоренко вважає, якщо Сили оборони будуть стабільно забезпечені, то шанси у ворога на це малоймовірні.

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Також він розповів, що наразі на фронті фіксуються неспівмірні втрати противника до тих результатів, які він здобув. За його словами, інформаційні кампанії всередині РФ також добре налагоджені.

"Окупант міг би здатися в полон, але він цього не робить. Він пускає собі кулю в лоб, але не йде в полон чи не повертається до своїх. Тому ситуація складна. Чому я про це розповідаю? Щоб українці розуміли - ворог буде тиснути та буде перти. Найближчі місяці об'єктивно будуть складними", - підкреслив командир.

Воїн наголосив, що росіяни намагатимуться отримати максимальний результат на фронті до стабілізації політичної ситуації у наших стратегічних партнерів, тому українці мають максимально бути готовими до спротиву.

"Для цього потрібно не піддаватися чварам всередині нашої держави. Росія також хоче на це вплинути. Тому в міру можливостей потрібно обов'язково підтримувати Сили оборони. Маємо бути міцнішими, потрібно досягнути ще більшого рівня єдності. Навіть більшого за той, який був на початку повномасштабної війни. Тільки так зможемо вистояти й дати можливість нашим дипломатам домовитися про додаткові пакети підтримки для України, про санкції та окремі номенклатури озброєння, зокрема й про далекобійне для ударів по Росії", - запевнив Федоренко.

Він також зазначив, що дрони, які було направлено по військових об'єктах в сторону Москви, значно впливають на емоційний стан тих, хто приймає рішення в Кремлі. Військовий додав:

"Москва донедавна перебувала в зоні безпеки. Тепер все зовсім по-іншому. Це впливає на тих, хто ухвалював рішення про початок війни. Отже, нарощуємо спроможності й тримаємо стрій. Я вірю, що нам вдасться вистояти, зберегти українську державність, зберегти національну ідентичність та єдність".

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти намагалися прорвати українську оборону поблизу Куп'янська. Росіяни застосовували танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Також розвідка Південної Кореї повідомила, що війська КНДР вже ведуть бойові дії проти України, зокрема в Курській області РФ.

"Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено", - додали у розвідці.

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