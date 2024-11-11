Зокрема, окупанти прагнуть захопити місто через розміщення там залізниці і вийти на річку Оскіл.

Російські загарбники мають дві мети просування в районі Куп'янська. Про це сказав екскомандир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі на Radio NV.

Дикий повідомив, що ситуація на Куп'янському напрямку така ж, як і на інших напрямках.

"Уся динаміка визначається тим, що у нас набирається у півтора рази менше новобранців, аніж за цей наші санітарні втрати. Тобто, динаміка по всьому фронту одна і та сама: наша армія поступово тане. Наша армія просто зменшується. І відповідно, російська армія, яка теж зменшується, але яка свого часу була була набрана у достатній кількості, на відміну від нашої - вона просувається далі", - сказав Дикий.

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Аналітик відзначив, що Куп'янськ для росіян є принципово важливим.

"Якщо вони беруть Куп'янськ, вони отримують можливість залізничного підвозу боєприпасів і техніки по всій слобожанській частині лінії фронту. Це їм логістику просто спрощує в рази", - сказав Дикий.

Також він нагадав про те, що у тій місцевості протікає річка Оскол.

"Швидше за все, росіяни зараз не мають намірів переходити за цю річку, хіба що наш фронт би повністю посипався. Бо з такою мобілізацією, до речі, я вже би до кінця цього не виключав, на жаль. Але в межах того, як ми тримаємо опір зараз, у них задача тактична, але теж грамотна - вийди на річку Оскол і далі щоб по ній проходила лінія розділення. Тому що тримати лінію по річці набагато зручніше", - наголосив Дикий.

Експерт вважає, що якщо лінія фронту проходитиме по річці, то ситуація на довго стабілізується і Сили оборони України точно у контрнаступ не перейдуть.

Він додав, що тиск на Куп'янськ дуже значний і загроза для міста дуже велика.

Ситуація у Куп'янську сьогодні

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти тиснуть на Куп'янськ Харківської області, постійно атакуючи місто. Через важку ситуацію у місті закрилось останнє відділення "Укрпошти" і припинили роботу усі банкомати. Росіяни контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього. У місто важко дістатися навіть гуманітарним вантажам.

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