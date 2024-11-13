Таку інформацію також підтвердив й держсекретар США Ентоні Блінкен.

Війська КНДР, яких відправили до Росії, перемістилися до Курської області та вже ведуть бойові дії проти України. Про це повідомило розвідувальне агентство Південної Кореї, передає Yonhap.

"Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено", - наголосили в агентстві.

Там зазначили, що наразі проводиться робота зі збору та аналізу розвідувальних даних, проте більше подробиць не надали.

Відео дня

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що північнокорейські війська "буквально" беруть участь у бойових діях.

Своєю чергою Південна Корея пообіцяла вжити потрібних заходів, які будуть проводитися поетапно відповідно до прогресу у військовій співпраці між КНДР та Росією.

Війська КНДР на війні в Україні - останні новини

Раніше представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що північнокорейські війська вже воюють в Курській області. Він висловив стурбованість через те, що Росія звернулася до КНДР за солдатами для участі у війні проти України.

Також повідомлялось, що українська розвідка перехопила радіоефір військових КНДР, які воюють на боці РФ у Курській області. Як стало відомо, таке аудіоперехоплення було датовано 9 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: