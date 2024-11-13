Сили оборони зупинили прорив окупантів та знищили ворожу техніку, заявили у Генштабі.

Російські загарбники спробували прорвати українську оборону біля Куп'янська, але ці дії були зупинені Силами оборони України. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.

Зокрема, окупанти застосовували танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

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При цьому, як наголосили у Генштабі, частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили", - наголошується у повідомленні.

Також відзначається професіоналізм та злагодженість україсньких піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА.

Війна в Україні - ситуація на Куп'янському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зазначив, що на Куп'янському напрямку відбуваються дуже важкі бої. Інтенсивність штурмових дій противника така, що вони буквально йдуть по тілах своїх, але намагаються виконати завдання.

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