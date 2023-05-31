Серед них декілька десантних катерів типу "Раптер", які використовували для операцій із захоплення острова Зміїний.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Сили оборони України знищили 18 російських морських суден. Він зазначив, що в цю кількість входять як кораблі, так і катери.

"По всім зведенням ми бачили 18 кораблів, катерів було знищено Силами оборони. Це не тільки кораблі і катери, які знищені Військово-Морськими Силами, це були і кораблі, які знищені Сухопутними військами, іншими підрозділами. Що стосується десантно-висадкових засобів – це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, два кораблі пошкоджено, вони знаходяться досі на ремонті", - повідомив Неїжпапа в ефірі інформаційного телемарафону.

Також, за його словами, Військово-Морськими Силами було знищено один десантний катер типу "Серна" та декілька десантних катерів типу "Раптер", які використовувалися для операцій із захоплення острова Зміїний. Решта кораблів зараз знаходяться в портах, які підконтрольні Російській Федерації.

Відео дня

Морські операції Сил оброни України - що відомо

Острів Зміїний був захоплений російськими військовими ще наприкінці лютого 2022 року. Тоді ще в перший день повномасштабного вторгнення загарбники атакували острів. 26 лютого зв’язок із захисниками Зміїного був втрачений.

Вже в квітні був уражений флагман Чорноморського флоту ВМС РФ "Москва", котрий брав участь у захопленні та контролюванні острова. Ця подія стала однією із ключових у подальшій деокупації Зміїного.

4 липня 2022 року українські військові повернули під контроль острів та встановили на ньому український прапор. 7 липня 2022 року стало відомо про повну зачистку Зміїного від російських сил. Загалом було підтверджено знищення близько 30 одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: